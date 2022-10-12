Товарооборот между Казахстаном и Турцией может достичь 10 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Казахстаном и Турцией должен достичь 10 млрд долларов. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшние переговоры в узком составе прошли в духе братства. Мы обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также важные международные вопросы. Договорились придать новый импульс приоритетным направлениям интеграции. Мы отметили динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Теперь перед нами стоит задача – довести товарооборот до 10 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

По данным Главы государства, за последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 млрд долларов. Казахстан вложил в Турцию 1,13 млрд долларов. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана.

«В целом, транзитно-транспортные направления играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор, чтобы уменьшить расходы на перевозки и сократить сроки доставки. Мы сегодня обменялись мнениями по этому вопросу и пришли к единому мнению», - заключил Президент.



