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    Товарооборот между Казахстаном и Турцией достиг $1,5 млрд США

    20 Мая 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если говорить об общем объеме товарооборота со всеми зарубежными странами, то Турция занимает третье место с удельным весом 6,5%, в том числе импорт – 4,2%, экспорт – 7,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

    Экспорт

    В первом квартале текущего года в Турцию экспортировано товаров на сумму $1 251,9 млн США, импортировано на сумму $236,3 млн. Положительное сальдо внешнеторгового оборота образовалось на уровне $1 млрд США. Основной спрос с турецкой стороны составили «топливно-энергетические товары», стоимость которых составила $885 млн, это 70,7% всего экспорта за три месяца текущего года.

    На втором месте «металлы и изделия из них», стоимость 324 млн долларов или 25,9% в структуре экспорта. Также в текущем году в Турцию экспортировались продукты животного и растительного происхождения, текстильные изделия, машинное оборудование, продукция химической промышленности и др.

    Импорт

    В Казахстан из Турции импортировано машинное оборудование, приборы и аппараты на сумму $62 млн США, что составляет 26,2% в структуре импорта. На втором месте текстиль и текстильные изделия на $47,5 млн, это составило 20% всего импорта за три месяца текущего года.

    Кроме этого, импортированы такие товары, как продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, металлы и изделия: обувь, головные изделия и галантерейные товары, строительные материалы и др.

    Товарооборот за соответствующий период прошлого года был на уровне $803,1 млн США. Тогда экспорт составлял - $545,2 млн, импорт - $257,8 млн.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инвестпроекты Экономика Турция Сотрудничество
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