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    Товарооборот между Казахстаном и США достиг 3 млрд долларов

    28 Февраля 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил об увеличении товарооборота Казахстана и США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для Казахстана США являются самой крупной страной, которая приносит прямые иностранные инвестиции более чем в 60 млрд долларов. Двусторонний товарооборот увеличился более чем на 37% и достиг более 3 млрд долларов», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

    Министр выразил благодарность США за техническую и экономическую помощь в наращивании потенциала и передачи опыта и реализации социально-экономических проектов в соответствии с экономическими приоритетами нашей страны.

    «Мы ценим усилия США по развитию цифровой торговли и связи в нашем регионе», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Экономика США Международная деятельность РК
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