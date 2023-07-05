Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $544,8 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Торгово-экономические связи со Швейцарией неуклонно растут. Составивший в прошлом году 1,4 млрд долларов (экспорт – 1,1 млрд долларов) товарооборот в январе-мае текущего года достиг 544,8 млн долларов. Об этом сообщил pаместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно действуют механизмы стимулирования инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы уверены, что очередное заседание Межправительственной комиссии, состоявшееся совсем недавно в Астане, и очередное заседание Делового совета, запланированное на осень этого года, дадут хорошую возможность дифференцировать новые рубежи партнерства», - сказал глава казахстанского МИД.

По словам министра, институты почетных консулов обеих стран внесут свой вклад в сотрудничество в этом направлении.

«В связи с этим поздравляю наших швейцарских друзей с началом деятельности Почетного консульства Швейцарии в Алматы, на официальном открытии которого присутствовал господин Кассис. Подтвердив заинтересованность в расширении плодотворного партнерства со швейцарскими компаниями, призываем швейцарскую сторону инвестировать в приоритетные отрасли нашей экономики, включая химико-фармацевтическую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт, инфраструктуру и логистику. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в активизации торговых отношений за счет диверсификации и расширения номенклатуры казахстанского экспорта обработанной продукции и использования транспортно-логистического потенциала на взаимовыгодных условиях», - добавил Мурат Нуртлеу.

Министр также высоко оценил взаимодействия в рамках Бреттон-Вудских институтов и вклад Швейцарии в открытие Регионального центра Международного валютного фонда в Алматы.

Ранее сообщалось, Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов. Объем прямых инвестиций из этой страны в экономику Казахстана составил более 32,6 млрд долларов, а в прошлом году – 2,8 млрд долларов.