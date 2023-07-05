Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг $544,8 млн

    5 Июля 2023, 16:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Торгово-экономические связи со Швейцарией неуклонно растут. Составивший в прошлом году 1,4 млрд долларов (экспорт – 1,1 млрд долларов) товарооборот в январе-мае текущего года достиг 544,8 млн долларов. Об этом сообщил pаместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активно действуют механизмы стимулирования инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы уверены, что очередное заседание Межправительственной комиссии, состоявшееся совсем недавно в Астане, и очередное заседание Делового совета, запланированное на осень этого года, дадут хорошую возможность дифференцировать новые рубежи партнерства», - сказал глава казахстанского МИД.

    По словам министра, институты почетных консулов обеих стран внесут свой вклад в сотрудничество в этом направлении.

    «В связи с этим поздравляю наших швейцарских друзей с началом деятельности Почетного консульства Швейцарии в Алматы, на официальном открытии которого присутствовал господин Кассис. Подтвердив заинтересованность в расширении плодотворного партнерства со швейцарскими компаниями, призываем швейцарскую сторону инвестировать в приоритетные отрасли нашей экономики, включая химико-фармацевтическую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт, инфраструктуру и логистику. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в активизации торговых отношений за счет диверсификации и расширения номенклатуры казахстанского экспорта обработанной продукции и использования транспортно-логистического потенциала на взаимовыгодных условиях», - добавил Мурат Нуртлеу.

    Министр также высоко оценил взаимодействия в рамках Бреттон-Вудских институтов и вклад Швейцарии в открытие Регионального центра Международного валютного фонда в Алматы.

    Ранее сообщалось, Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов. Объем прямых инвестиций из этой страны в экономику Казахстана составил более 32,6 млрд долларов, а в прошлом году – 2,8 млрд долларов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    МИД РК Экономика Сотрудничество Швейцария Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат Казахстана среди юношеских футбольных команд готовит качественный резерв
    Свыше 70 иностранных компаний заинтересованы переехать из России в Казахстан
    Детский лагерь в здании сауны близ Алматы: Генпрокуратура проводит проверку в регионах
    У 40 казахстанских спортсменов обнаружили допинг
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице