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    Товарооборот между Казахстаном и Россией растет

    23 Сентября 2022, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Институт экономических исследований».

    Будучи стратегическими партнерами, Казахстан и Россия обязаны выполнять принятые на себя в рамках соответствующих соглашений обязательства.

    О том, что на основании Договора о Евразийском экономическом союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, сообщает директор Центра АО «Институт экономических исследований» (ERI) Долорес Тюлебекова.

    Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9 % ($24,2 млрд), а за семь месяцев текущего года – 27,9 % ($20,7 млрд).

    Основываясь на статистических данных, можно заметить, что товарооборот между Казахстаном и Россией растет. Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок.

    Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Стоит отметить, что весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.

    Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3 % – с $1,2 до $1,9 млрд.

    Любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов. В целом в современных условиях необходимо понимать значение региональных связей и интеграционных процессов, в рамках которых, как показывает в том числе международный опыт, взаимовыгодные отношения являются долгосрочной перспективой.

    Для Казахстана вопрос регионального сотрудничества имеет особое значение. Несомненно, в силу геополитических обстоятельств на сегодняшний день возникают трудности, но нельзя недооценивать экономический вклад торговли для экономики Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Россия ЕАЭС Сотрудничество
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