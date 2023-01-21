Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Товарооборот между Казахстаном и КНР может побить новый рекорд

    21 Января 2023, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Казахстаном и КНР только за январь-ноябрь прошлого года вырос на 28%. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо на приеме по случаю Нового года по лунному календарю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на некоторые сложности, трехлетний ковид не испортил и не пошатнул наши двусторонние отношения. Приведу пример: только за январь-ноябрь прошлого года оборот наших двух стран вырос на 28% и составил 28 млрд 200 млн американских долларов. С этой динамикой можно смело предположить, что мы, скорее всего, побьем новый рекорд в 300 млрд американских долларов. Таким образом мы перевыполнили поставленные главами государств еще в начале прошлого года задачи», - сказал Чжан Сяо.

    Дипломат также отметил, что прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений является очень хорошим и прорывным. Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое «золотое тридцатилетие». Посол добавил, что это решение стало самым важным в прошлом году в рамках двусторонних взаимоотношений. Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы «Один пояс - один путь», которое было анонсировано именно в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Праздник Весны: в Китае встречают Новый год по лунному календарю
    Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля
    Китай увеличит плотность роботов в производственном секторе
    Объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем бьет исторические рекорды
    Популярное
    1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
    2 Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК
    3 Как себя чувствует Нурсултан Назарбаев после операции, рассказал кардиохирург Юрий Пя
    4 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    5 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    Новости партнеров