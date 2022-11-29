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    Товарооборот между Казахстаном и Францией за 9 месяцев составил $2,5 млрд

    29 Ноября 2022, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и Францией за январь-сентябрь 2022 года составил $2,5 млрд. За аналогичный период предыдущего года - $2,3 млрд., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Миннацэкономики РК.

    Экспорт из Казахстана во Францию за январь-сентябрь 2022 года вырос на 5% и составил $1,9 млрд.

    Основными товарами экспорта из Казахстана в Францию являются: нефть сырая - $1,7 млрд (с долей 89,8%), уран - $146,5 млн (7,6%), титан и изделия из него - $28 млн (1,5%), сера - $10,2 млн (0,53%), водород, газы инертные и прочие неметаллы - $1,9 млн (0,1%), двигатели и генераторы электрические - $1,3 млн (0,07%).

    Импорт в Казахстан из Франции за январь-сентябрь 2022 года вырос на 8,1% и составил $512,6 млн.

    Основными товарами импорта в Казахстан из Франции являются: вакцины, сыворотки из крови, кровь - $40,5 млн (с долей 7,9%), двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины - $36,9 млн (7,2%), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $36,7 млн (7,2%), электроды угольные - $22,4 млн (4,4%), аппаратура радиолокационная, радионавигационная - $17,1 млн (3,3%), трансформаторы электрические - $15,1 млн (2,9%), смеси душистых веществ - $12,7 млн (2,5%), гербициды - $11,9 млн (2,3%).
    Франция Миннацэкономики
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