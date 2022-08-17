Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Товарооборот между Алматы и КНР увеличился на 51,6 % и составил 2 млрд 850 млн долларов США

    17 Августа 2022 09:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с генконсулом КНР в Казахстане госпожой Цзян Вэй. Стороны обсудили укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и партнерство в сфере инноваций и новых технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    На основе меморандума Алматы с провинцией Сычуань было предложено привлекать китайские инвестиции в сферу науки и образования.

    В рамках другого меморандума между Алматы и Шэньчжэнем в планах поддержка ИТ-бизнеса двух городов и внедрение проектов цифровизации Smart City.

    Китай входит в список основных торговых партнеров Казахстана. Динамика роста товарооборота между Алматы и Китаем растет. По итогам полугодия товарооборот увеличился на 51,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 2 млрд 850 млн $.


    Фото: t.me/almaty_akimat
    #Алматы #Акимат #Экономика #Китай #Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
    Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области
    Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
    День Конституции празднуют в ВКО
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров