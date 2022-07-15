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    Товарооборот Казахстана со странами ШОС составил $50 млрд

    15 Июля 2022, 22:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года товарооборот Казахстана со странами ШОС составил $50 млрд, из которых 62% приходится на промышленное направление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в ходе совещания министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте проинформировал коллег о проводимой Казахстаном работе в сфере промышленной кооперации.

    «В настоящее время с Российской федерацией мы имеем пул в 60 кооперационных проектов в области промышленности, с Китаем имеем 50 совместных проектов, с высокой добавленной стоимостью в высокотехнологичных отраслях, с Узбекистаном имеем около 15 проектов. Сегодня в рамках двусторонних переговоров с таджикской стороной определились со стратегией дальнейшего сотрудничества по промышленной кооперации. С Индией в активной фазе находятся направления сотрудничества в области ГМК и редкоземельных материалов. С Пакистаном развивается направление по линии легкой промышленности», - сказал Марат Карабаев.

    Он отдельно отметил динамичный рост товарооборота Казахстана со странами ШОС, который по итогам прошедшего года показал колоссальный прирост в $10 млрд.

    «Отрадно констатировать, что если в 2020 году товарооборот был $40 млрд, то по итогам 2021 года он составил $50 млрд. Из этих $50 млрд - $31 млрд приходится на промышленное направление. Это радует, так как доля промышленного товарооборота составила 62%», - подчеркнул вице-министр.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Экономика Сотрудничество Международная деятельность РК
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