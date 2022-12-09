Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос более чем на 7% - Касым-Жомарт Токаев

    9 Декабря 2022, 15:27

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос на 7%. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими, экономическими вызовами - мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты, пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наша активное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    «Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуется масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнерства», - отметил Глава государства.

    По словам Президента, в условиях текущей геополитической турбулентности странам важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках принципов и целей Союза.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году.

    Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    Какие документы приняты по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
    Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира - Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров