Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-ноябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 25 585,9 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нацбюро статистики.

В январе-ноябре 2022 года экспорт товаров составил 8 632,8 млн долларов США (больше на 22,3%), импорт – 16 953,1 млн долларов США (на 0,7% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС 92,3% занимает Российская Федерация, далее следуют Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,6% и Армения – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, которые увеличились в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 77,2%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину – рост в 1,7 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 76,2%).



