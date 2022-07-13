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    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,8%

    13 Июля 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-мае 2022 г. товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 9 956,9 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    По данным ведомства, в январе-мае 2022 г. экспорт товаров составил 2 929,3 млн долларов США (меньше на 0,9%), импорт – 7 027,6 млн долларов США (на 7,3% больше). В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,8%, далее следуют Кыргызстан – 3,8%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,1%.

    Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в 3 раза. При этом, снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 53,4%).

    В импорте наибольшее увеличение отмечено по рудам и концентратам медным – рост в 17,6 раза. При этом, снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 53,7%).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Статистика ЕАЭС
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