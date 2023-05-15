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    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%

    15 Мая 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-марте 2023 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 6 629 млн. долларов США, что в номинальном выражении больше на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В январе-марте 2023 года экспорт товаров составил 2 598,1 млн долларов США (больше на 41,5%), импорт – 4 031 млн долларов США (меньше на 1,8%).

    В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92%, Кыргызстан – 4,7%, Беларусь – 3,2% и Армения – 0,1%.

    Наибольшую долю в эскпорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 29,4%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 25,2%.

    В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20,8%, металлы и изделия из них – 18,5%, а также минеральные продукты –13%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика ЕАЭС
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