Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года товарооборот Казахстана с Россией составил 18,4 млрд долларов США — на 5% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Большую часть товарооборота — сразу 67,8% — составил импорт. С начала года Казахстан завез из РФ товаров на 12,4 млрд долларов США — на 0,8% больше, чем годом ранее. Экспорт из РК в РФ соответственно составил 32,2% товарооборота. Это уже 5,9 млрд долларов США, годовой рост — на заметные 15,1%.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 18,7%, в структуре импорта — 36%, в структуре экспорта — 9,3%.

Самые популярные категории экспорта из РК в Россию — металлы и изделия из них (1,5 млрд долларов США), минеральные продукты (1,4 млрд долларов США), продукция химической промышленности (1,3 млрд долларов США), машины, аппараты и оборудование (1,2 млрд долларов США), а также продукты АПК и продовольственные товары (349,5 млн долларов США).

В то же время в РК из РФ чаще всего поставлялись машины и оборудование (2,5 млрд долларов США), металлы и изделия из них (2,3 млрд долларов США), продукты АПК и продовольственные товары (2,2 млрд долларов США), продукция химической промышленности (2,1 млрд долларов США) и минеральные продукты (1,5 млрд долларов США).

К 1 июля текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России увеличился сразу на 70,5% за год, до 22,4 млрд долларов США. В аналогичном периоде прошлого года портфель российских инвестиций составлял 13,1 млрд долларов США — на 10,6% больше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: 6,9 млрд долларов США, плюс 72,4% за год в стоимостном выражении. Немалый объем инвестиций пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности (5,5 млрд долларов США), а также торговли и авторемонта (3,8 млрд долларов США). В топ-5 сфер вошли горнодобывающая промышленность, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года составил 938 млн долларов США — на 30% больше, чем годом ранее. В прошлом году показатель составлял 721,7 млн долларов США, плюс 19,8% за год.



