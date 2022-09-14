Товарооборот Казахстана и Китая в этом году вырос на 38%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев 2022 года Китай занимает первое место (без учета государств-членов ЕАЭС) в торговле с Республикой Казахстан. Доля Китая во внешнем товарообороте составляет 22,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов РК.

«Объем товарооборота составил $13,5 млрд, что на 38,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, который тогда был равен $9,7 млрд. Объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта товаров на 52%», - сообщили в КГД.

Экспорт Казахстана в Китай за 7 месяцев текущего года составил $8 млрд, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 52%. К примеру, за 7 месяцев прошлого года экспорт составлял – $5,3 млрд.

Основной рост экспорта наблюдается за счет увеличения на 84,2% минеральных продуктов (за 7 месяцев 2022 года – $5,1 млрд, за 7 месяцев 2021 года – $2,8 млрд), в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров (за 7 месяцев 2022 года – $3,2 млрд, за 7 месяцев 2021 года – $1,5 млрд).

Импорт Казахстана из Китая составил $5,5 млрд, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 22,6%. За 7 месяцев прошлого года импорт составил $4,5 млрд.

Основной рост импорта наблюдается по следующим товарным группам:

- машины, оборудования, транспортные средства, приборы и аппараты - на 19,4% (за 7 месяцев 2022 года – $3,1 млрд, за 7 месяцев 2021 года – $2,6 млрд);

- продукция химической промышленности - на 64,7% (за 7 месяцев 2022 года – $821,1 млн, за 7 месяцев 2021 года – $498,4 млн);

- металлы и изделия из них - на 53% (за 7 месяцев 2022 года – $501,4 млн, за 7 месяцев 2021 года – $327,8 млн).