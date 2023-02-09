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    Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК

    9 Февраля 2023, 09:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в регионах в рамках исполнения поручения Премьер-Министра начинается разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    На оперативном совещании, прошедшем 8 февраля под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, акиматам была представлена схема разбронирования запасов социально значимых овощей.

    Как озвучил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций в первую очередь по луку, следом — по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализаций. Обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов. Продолжительность товарных интервенций — с февраля по апрель. Одно из основных условий — розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

    По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю – 118%, моркови – 103%, капусте – 74%.

    Уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, который составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.

    «Премьер-Министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У Правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО Qaztrade. А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей», — сказал Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Экономика
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