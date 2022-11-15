Товарищеский матч по футболу Узбекистан - Казахстан покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 ноября сборная Казахстана в Ташкенте проведет товарищеский матч с командой Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Узбекистан - Казахстан начнется в 19:00 по астанинскому времени, прямая трансляция будет организована телеканалом Qazsport.

Предыдущий матч сборная Казахстана провела в конце сентября - она проиграла в гостях Азербайджану (0:3) в Лиге наций. Но это не помешало подопечным Магомеда Адиева в итоге занять первое место в группе и получить повышение в классе - в следующем году Казахстан выступит уже в дивизионе В, а также сыграет в стыковых матчах чемпионата Европы-2024. Что касается сборной Узбекистана, то она провела свой последний матч также в конце сентября — в товарищеской игре узбекистанцы уступили сборной Коста-Рики (1:2).



Фото: kff.kz

