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    Товарищеский матч по футболу Узбекистан - Казахстан покажут в прямом эфире

    15 Ноября 2022, 10:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 ноября сборная Казахстана в Ташкенте проведет товарищеский матч с командой Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Узбекистан - Казахстан начнется в 19:00 по астанинскому времени, прямая трансляция будет организована телеканалом Qazsport.

    Предыдущий матч сборная Казахстана провела в конце сентября - она проиграла в гостях Азербайджану (0:3) в Лиге наций. Но это не помешало подопечным Магомеда Адиева в итоге занять первое место в группе и получить повышение в классе - в следующем году Казахстан выступит уже в дивизионе В, а также сыграет в стыковых матчах чемпионата Европы-2024. Что касается сборной Узбекистана, то она провела свой последний матч также в конце сентября — в товарищеской игре узбекистанцы уступили сборной Коста-Рики (1:2).


    Фото: kff.kz
    Узбекистан Футбол
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