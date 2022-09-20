TourismKaz: мобильное приложение разработано для туристов и поставщиков туруслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Копилка ученых пополняется новыми инновационными проектами. Ученые КазНУ имени аль-Фараби разработали мобильное приложение «TourismKaz», которым могут воспользоваться как ученые, так и поставщики туристских услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы мобильного приложения - ученые кафедры рекреационной географии и туризма факультета географии и природопользования КазНУ имени аль-Фараби. Проект реализовывался при поддержке Фонда науки РК. По словам доцента кафедры Алии Актымбаевой, мобильное приложение создано в двух версиях с интегрированной на основе облачных технологий базой данных для туристов, желающих самостоятельно организовать свой отдых и поставщиков разных видов туристских услуг.

«Мы хотим помочь развитию коммерческого рынка услуг внутреннего туризма страны на базе цифровой платформы, которая объединяет желающих комфортно путешествовать по территории нашей страны и отечественных поставщиков туристских услуг. Приложение имеет удобную систему навигации и мгновенной фильтрации. После ввода данных в течение нескольких секунд на экране отображаются все выгодные предложения, сортированные в заданном порядке», - отметила Алия Актымбаева.

Так, туристы в режиме онлайн могут прочитать отзывы о местных туристических зонах, посмотреть локацию, сформировать тур по интересу, забронировать, оплатить услуги транспорта и трансфера, проживания, питания, гида, переводчика, экскурсовода. В мобильном приложении также приведена инструкция о том, что можно брать с собой в путешествие, а также полезная информация о туробъектах в период отдыха после сканирования QR-кодов на месте отдыха.

На этой платформе могут зарегистрироваться и поставщики разных видов туристских услуг. Они могут создать личный кабинет, загрузить в него информацию о своем предложении и увеличить продажи за счет интеграции по территориальному принципу с предложениями других поставщиков туристского региона и Казахстана в целом.



