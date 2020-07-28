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    Тотальный масочный режим ввели в Мадриде

    28 Июля 2020, 19:39

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Мадридская община объявила о введении «тотального» масочного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «Мадридская община объявила во вторник (28 июля - ред.) о новых мерах в стратегии борьбы с эпидемией коронавируса с намерением сбалансировать здравоохранение с экономикой», - говорится в сообщении ABC Sociedad.

    Президент автономной общины Изабель Диас Аюсо уточнила, что в регионе будет введен повсеместный масочный режим, кроме того, ограничена разрешенная наполненность террас и залов ресторанов, запрещены собрания более 10 человек.

    Новые ограничения вводятся через несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками коронавируса в ресторанах и ночных клубах города.

    Накануне полиция закрыла один из таких ночных клубов после проверки качества соблюдения карантина. Правоохранители обнаружили около сотни отдыхающих, которые были без защитных масок.

    Согласно данным Worldometer, в мире подтверждено 16 659 409 случаев заражения коронавирусом, в частности 656 853 летальных исхода, выздоровели 10 253 211 человек.

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    Испания
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