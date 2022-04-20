Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Toshiba приостанавливает прием заказов в России

    20 Апреля 2022, 11:37

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приема заказов, а также всех инвестиций в РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее разрешение конфликта», - говорится в заявлении японской компании, размещенном в среду на ее сайте . В корпорации также подчеркнули, что через международные организации направят 100 млн иен ($774 тыс.) в качестве гуманитарной помощи Украине. В Toshiba также добавили, что прибыль от деятельности в РФ составила около 0,2% от общего уровня доходов компании в минувшем финансовом году (завершился 31 марта 2022 года).

    Более трети японских компаний, официально зарегистрированных в России, ушли из РФ или приостановили свою деятельность в стране из-за ситуации на Украине. Свои предприятия в России временно остановили, в частности, автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing Co.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    2 солдата убиты в результате стрельбы на военном полигоне в Японии
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    В аэропорту Токио столкнулись два самолета
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане