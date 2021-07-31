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    Торжество на 80 человек проводили шымкентцы в карантин

    31 Июля 2021, 07:32

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские остановили организованное во время карантина торжественное мероприятие с большим скоплением людей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе очередного рейда в Абайском районе полицейские выявили факт организации жителями дня рождения в ресторане, расположенном по улице Оспанова. В зале собралось более 80 человек. Стражи порядка провели разъяснительную работу и разогнали собравшихся.

    Собранные документы направлены в соответствующее учреждение для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Безопасность МВД РК Шымкент Общество Коронавирус в РК
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