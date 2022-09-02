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    Торжественным шествием завершился международный фестиваль оркестров в Бурсе

    2 Сентября 2022, 07:36

    БУРСА. КАЗИНФОРМ – В Турции завершился международный фестиваль военных оркестров. Местные жители и туристы из разных стран отметили, что казахстанский коллектив был одним из лучших, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В период с 30 августа по 1 сентября в турецкой Бурсе проходил II международный фестиваль военных оркестров, где приняли участие более 400 человек из пяти стран, в том числе военно-оркестровые и творческие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Гагаузии и Турции.

    Международный фестиваль военных оркестров проходил в исторической части Бурсы на площади «Ханлар». Праздничное шествие взяло начало с центральных улиц города и завершилось посреди исторического района и торговых рядов крытого восточного базара «Бурса капалы чаршы» (Bursa Grand Bazaar).

    В завершении культурного мероприятия оркестр из Казахстана снова порадовал горожан и гостей древней столицы Османской империи, продемонстрировав на бис виртуозное исполнение музыкальных произведений и торжественное шествие в строгих мундирах.

    За несколько дней местная публика успела полюбить Президентский оркестр СГО РК, что подтверждается заметным интересом к их исполнению современных кавер-композиций и марша «Абылайхана», который, как оказалось, весьма близок по духу местным жителям и многочисленным гостям города из арабских стран.

    В то же время форменное обмундирование Президентского оркестра СГО РК признано самым лучшим на фестивале. Люди с близкого расстояния пытались рассмотреть отличительные знаки, шевроны и медали наших военнослужащих. Более того, турецкую публику заинтересовал смысл подбора цветовой гаммы военной формы, где используются оттенки зеленого и голубого цветов, что у местной публики, в свою очередь, ассоциируется с цветом тюркуаз.

    II международный фестиваль военных оркестров в Бурсе завершился гала-ужином для всех участников.

    Организаторы отмечают, что ежегодное знакомство с творчеством друг друга должно иметь постоянный характер. Ведь подобные мероприятия сближают и укрепляют связи между дружественными, братскими странами.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Культура Турция Тюркский мир Музыка
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