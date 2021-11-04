Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония проводов призывников состоялась в военно-историческом музее Вооруженных сил РК. На прохождение срочной воинской службы в рамках осеннего призыва из столицы отправятся около 700 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Всего по стране в рамках осенней призывной кампании текущего года на прохождение службы отправятся 13,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, из них около 700 ребят из столицы. Сегодняшние призывники пополнят ряды Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил РК.

«И уход в армию, и проводы - это большая ответственность. Думаю, у наших граждан будет хорошая площадка для практики. Вчерашний призывник возвращается из армии домой, как настоящий защитник Отечества. Я надеюсь, что наша молодежь с честью исполнит свой долг перед Родиной», - сказал заместитель акима города Ермек Кизатов во время церемонии проводов.

Прохождение срочной воинской службы позволяет не только овладеть навыками применения оружия, владения сложной военной техникой, но и способствует физическому и духовному укреплению молодежи.

Отмечается, что право на отсрочку или освобождение от призыва предоставляется решением призывной комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О воинской обязанности и статусе военнослужащих».

Одно из главных нововведений этого года в том, что призывник может получить отсрочку от армии в режиме онлайн, не выходя из дома. Соответствующие документы можно предоставить посредством портала elicense.kz. Для этого на данном портале во вкладке «Безопасность» необходимо выбрать из списка необходимую услугу и государственный орган, загрузить электронные копии документов и подписать заявление посредством ЭЦП, поясняется на сайте акимата.

В целях снижения непосредственного общения с населением в условиях пандемии, а также автоматизации процесса информирования в ходе осеннего призыва в пилотном режиме призывники, подлежащие призыву на срочную воинскую службу, получают соответствующие SMS-сообщения.

«Прежде всего, фундамент страны должен быть прочным. Так что в сентябре мы первыми отправили пограничников. В эти дни пополняем воинские части Вооруженных сил и Службы государственной охраны. Вместе с тем, до конца года отправим молодое поколение солдат в воинские части Нацгвардии. По прибытии призывников солдаты, отработавшие полный срок службы, возвращаются домой. В течение многих лет эта работа проводится в весенний и осенний периоды. Сейчас наша молодежь служить 12 месяцев, то есть год. Защита Родины во все времена считалась священным долгом, а прохождение воинской службы - обязанностью каждого мужчины», - сказал начальник департамента по делам обороны города Нур-Султана полковник Мурат Берекполов.

В ходе осеннего призыва ПЦР-тестирование призывников проводится дважды: на сборных пунктах во время призыва и в воинских частях по прибытии молодого поколения. Осенний призыв проводится до конца декабря.