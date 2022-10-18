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    Торжественные линейки с исполнением гимна пройдут в школах и колледжах ко Дню Республики

    18 Октября 2022, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во всех казахстанских школах, колледжах 21 октября пройдут торжественные линейки, приуроченные ко Дню Республики, где школьники и студенты исполнят гимн. В этот день будут чествовать отличников учебы, а также состоится единый республиканский классный час на тему «Қазақстан – туған жерім, туған елім!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «Утвержден республиканский план мероприятий по празднованию Дня Республики в организациях образования страны. День Республики - это важный праздник, который символизирует государственность. Важно с самого детства прививать детям любовь к родине, уважение к государственным символам, национальным и государственным праздникам. Именно поэтому мы запланировали творческие, учебно-воспитательные, спортивные и торжественные мероприятия для всех школьников страны», - рассказала Гульмира Каримова, председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения.

    Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Республики, начнутся 17 октября. Обучающиеся 1-4 классов будут писать единый общереспубликанский диктант на тему: «Атамекен», для 5-11 классов проводится общереспубликанский конкурс эссе, дебаты и другие мероприятия на тему: «Я гражданин своей страны!» среди старшеклассников - учащихся 9-11 классов», - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

    В рамках общереспубликанской патриотической акции «Қыран елім – Қазақстаным!» запланирован конкурс чтецов, спортивные соревнования и республиканский творческий конкурс рисунков «Ұлттың ұлы ұстаздары».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Общество Минпросвещения РК День Республики
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