Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на пересечении улиц Тулебаева и Жамбыла состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске генерала армии, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В сентябре 2013 года ровно 6 лет назад ушел из жизни генерал армии, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Почтить память первого министра обороны независимого Казахстана пришли его родственники, друзья, сослуживцы, ветераны ВС РК, военнослужащие Алматинского регионально гарнизона и руководство департамента по делам обороны Алматы.

Сагадат Нурмагамбетов во многом был первым, ему доверяли самые сложные и ответственные участки работы. Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, назначая его на должность министра обороны, отметил, что «только он, воин, умудренный опытом, может возглавить это ведомство».

«Среди глав оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в годы создания и становления суверенных республик он был единственным участником Великой Отечественной войны», - сказал генерал-майор Павел Новиков, подчеркнув, что имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда останется в истории нашей страны.

Стоит отметить, что на посту министра обороны Сагадат Кожахметович проявил себя как государственный деятель, военачальник и дипломат. Созданная им армия и сегодня успешно выполняет свои задачи, стоит на страже Родины, оберегая мирный труд казахстанцев.

После церемонии возложения цветов по улице вдоль дома, где жил легендарный генерал, торжественным маршем прошли курсанты и военнослужащие десантно-штурмовых войск и военно-учебных заведений Алматы.