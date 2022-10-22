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    Торжественное собрание ко Дню Республики прошло в Сенате

    22 Октября 2022, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Республики в зале заседаний Сената Парламента РК прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему национальному празднику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Председатель Палаты Маулен Ашимбаев поздравил участников мероприятия с этой знаменательной датой, подчеркнув историческую важность принятия Декларации о суверенитете страны, принятую 25 октября 1990 года.

    «По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные политические, социальные и экономические реформы. Все они направлены на построение справедливого Казахстана. Празднование Дня Республики также является свидетельством реализации принципа справедливости. Парламентом принят ряд важных законов, обеспечивающих законодательную поддержку историческим преобразованиям в стране. В этом направлении важно отметить слаженную работу депутатов Сената и работников аппарата», – сказал Маулен Ашимбаев.


    В ходе мероприятия Председатель Сената Парламента РК вручил государственные награды сенаторам, сотрудникам аппарата и общественникам, внесшим вклад в проведении VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Орденом «Парасат» награждена вице-спикер Сената Ольга Перепечина, депутаты Рыскали Абдикеров, Бауыржан Каниев, Дуйсенгазы Мусин, Ляззат Сулеймен.

    Из сотрудников аппарата Сената орденом «Құрмет» награждена заведующая общим отделом Бахыт Агиса, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заведующие отделами Бахытгуль Толеуова и Нурбек Алмашов, заместители заведующих отделами Шолпан Бейсембекова, Карашаш Исмаилова, Гульсана Толепбергенова и Жанар Тулиндинова.


    За особый вклад в организацию и проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены орденом «Парасат» председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заместитель председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Диана Есенова и генеральный директор ТОО «Astana Venue Management» Малик Хасенов, медалью «Шапағат» – официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

    Заместителю заведующего отделом Вадиму Сулейменову и главному консультанту Асель Ертас вручена почетная грамота РК. Ряд депутатов Сената Парламента РК и сотрудников аппарата также награждены юбилейными медалями «МПА СНГ 30 лет».

    Ранее Глава государства вручил государственные награды и премии ко Дню Республики.


    Фото: senate.parlam.kz





    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат Маулен Ашимбаев День Республики
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