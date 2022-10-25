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    Торжественное собрание ко Дню Республики прошло в Атырау

    25 Октября 2022, 08:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Посвященное Дню Республики торжественное собрание «Қыран далам - Қазақстан» прошло в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В нем принял участие аким Атырауской области Серик Шапкенов. В своем выступлении он поздравил всех с праздником. Глава региона отметил, что празднование этой даты имеет большое значение, является справедливым и историческим решением.

    «От всей души поздравляю вас с национальным праздником - Днем Республики! Спустя многие годы мы впервые отмечаем этот день. Празднование этой славной даты как национального, государственного праздника имеет большое значение и является справедливым и историческим решением. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал: «Республика будет создана благодаря общим действиям граждан, ответственных за свое дело. Граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства». Значит только народ, стремящийся к великим задачам и целям, может достичь своего. Главное, чтобы наша Родина - наш общий дом - процветала», - сказал аким области.

    Торжественное мероприятие «Қыран далам - Қазақстан» продолжилось выступлением артистов академического театра драмы им. Махамбета Утемисова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область День Республики
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