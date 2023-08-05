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    Торжественное открытие II Игр стран СНГ прошло в Минске

    5 Августа 2023, 21:19

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – В столице Беларуси прошла торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ, передает МИА «Казинформ».

    В Играх принимают участие представители стран СНГ, Вьетнама, Египта, Ирана, Кубы, Кувейта, Ливанской Республики, Малайзии, Монголии, ОАЭ, Омана, Пакистана.

    Казахстанские спортсмены участвуют в соревнованиях по легкой атлетике, художественной гимнастике, пулевой стрельбе, баскетболе, пятиборье, вольной и греко-риской борьбе, пляжному волейболу, плаванию, дзюдо и каратэ.

    На торжественном открытии выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поблагодарил страны СНГ за участие в Играх.

    «Здесь царит прекрасная атмосфера. Признателен руководству стран-участниц СНГ, всех стран, которые приехали к нам. Вы оказали Беларуси доверие и мы достойно проведем этот спортивный форум», - сказал Александр Лукашенко.

    Игры стран СНГ были учреждены в 2019 году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников Содружества. Игры охватывают национальный виды спорта, наиболее популярные в странах СНГ, а также олимпийские и неолимпийские виды спорта.

    Первые Игры стран СНГ прошли в Казани с 4 по 11 сентября в 2021 году. Тогда в столицу Татарстана приехали более 1500 участников, из них около 1100 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ.

    В Беларуси Игры будут проходить с 4 по 14 августа в 11 городах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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