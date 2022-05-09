Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В день 77-летия со дня окончания войны в Семее почтили память не вернувшихся с фронта и чествовали ветеранов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

К собравшимся в Парке Победы обратился аким Семея Бакытжан Байахметов.

«Сегодня мы отмечаем великий праздник – День Победы. Эту священную и дорогую для каждого из нас дату мы встречаем с особым чувством сыновней благодарности. Мы гордимся и не забудем тех, кто самоотверженно трудился, отдавая все для фронта, все для Победы», — сказал Бакытжан Байахметов.

«Вклад наших земляков в Победу неоценим. Более 50 семейчан удостоены высокого звания — Героя Советского Союза. 13 человек стали Кавалерами Ордена Славы трех степеней. Им было присвоено это звание за храбрость и мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях за освобождение страны от фашистских захватчиков. 30 тысяч воинов из Семипалатинской области награждены орденами и медалями СССР.

В этом году отмечаются юбилейные даты со дня рождения наших земляков, Героев Советского Союза: 105-летие Молдагалиева Жангазы Акимовича и 100-летие Силина Николая Николаевича.

100-летие со дня рождения славной дочери казахского народа – Маншук Маметовой – отмечает вся страна. Для каждого казахстанца– это вечный пример и образец мужества, стойкости, и преданности своей Родине.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы», - поздравил всех собравшихся аким Семея.

Память не вернувшихся с войны почтили минутой молчания. Для горожан творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Вечером в Парке Победы состоится акция «Свеча памяти». Праздник завершится салютом на центральной площади в 22:00.



