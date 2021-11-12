Торжественное мероприятие, посвященное памяти Газиза Байтасова, прошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Личный состав подразделений ДУИС по Акмолинской​ области почтил память погибших при исполнении служебного долга коллег, проведя торжественное мероприятие, посвященное памяти Газиза Байтасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, ​у памятника погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам ДУИС по Акмолинской области прошли митинг и возложение цветов.

​«Минутой молчания почтили память Газиза Байтасова. 10 лет назад, 12 ноября 2011 года, оборвалась жизнь капитана полиции​ департамента полиции​ Жамбылской области ​ в ходе террористического акта в городе Тараз. Ему было всего 40 лет, а дома его ждали сыновья», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​ ​ ​

Указом Первого Президента РК ​Нурсултана Назарбаева Газизу Байтасову присвоено высокое звание Халық Қаһарманы посмертно.

«Имена многих сотрудников правоохранительных органов, пожертвовавших своей жизнью ради спасения граждан, мира и спокойствия, навеки вписаны в историю МВД.​ Сегодня мы вспоминаем сотрудников акмолинского УИС, погибших от рук заключенных. Это Ковальчук Сергей Андреевич, Жемтыкбаев Серик Башанович, Голованчук Николай Вакулович, Василевская Ольга Валерьевна - они навсегда останутся в наших сердцах и памяти потомков», - добавил заместитель начальника ДУИС Мирхан Ахметжанов.