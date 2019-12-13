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    Торжественное мероприятие «Ел бақытын тербеткен - Тәуелсіздік!» прошло в Шымкенте

    13 Декабря 2019, 21:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие «Ел бақытын тербеткен - Тәуелсіздік!» прошло в Шымкенте. В нем приняли участие представители интеллигенции, госслужащие, специалисты различных сфер, жители города, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    С Днем независимости участников встречи поздравил аким Шымкента Ерлан Айтаханов.

    «16 декабря 1991 года Казахстан заявил о себе как о независимом государстве с собственной Конституцией, государственной символикой, границами и национальной валютой. Сегодня Казахстан знают во всем мире. Независимость – многовековая мечта наших предков», - сказал аким.

    На мероприятии ряд граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Шымкента, укрепление мира и стабильности, был отмечен государственными наградами согласно Указу Президента. Среди них - госслужащие, общественные деятели. Также Почетную грамоту РК получил ряд граждан, спасших людей. Среди них пенсионерка Оразкуль Айтжанова, спасшая 11-летнего ребенка, а также председатель ОО «Сынақ» Мурат Жетписбаев, внесший вклад в поддержку людей с инвалидностью.

    Мероприятие продолжила патриотическая концертная программа с участием творческих коллективов города.

    Автор: Марат Манаспаев

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    День Независимости Шымкент Общество
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