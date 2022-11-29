Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В начале церемонии Глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Затем Президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлеклекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.



Фото: akorda.kz