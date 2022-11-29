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    Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже

    29 Ноября 2022, 17:09

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    В начале церемонии Глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

    Затем Президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлеклекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Франция
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