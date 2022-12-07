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    Торжественная церемония вручения премий «Алтын сапа» и «Парыз» проходит в Астане

    7 Декабря 2022, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также во время церемонии наградят победителей конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

    В мероприятии примет участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства вручит награды лауреатам премии «Алтын сапа» за лучший индустриальный проект и лучший инновационный проект, а также Гран-при «Парыз» и специальную премию по итогам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

    Всего на торжественную церемонию прибыли 500 человек, в числе которых Администрация Президента РК, члены Правительства, руководители государственных органов, депутаты, представители национальной палаты предпринимателей «Атамекен», социальные партнеры, лауреаты всех премий, победители прошлых лет, участники конкурсов.

    Автор:

    Анеля Касымова

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