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    Торт в виде Конституции РК испекли в Карагандинской области

    27 Августа 2021, 16:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции женский коллектив учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области приготовил 10 -килограммовой торт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В учреждении минимальной безопасности сотрудники решили креативно подойди к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан.

    «На выпечку торта ушел один день, он получился общим весом 10 кг, длиной 80 см, а ширина составила 50 см. В преддверии Дня Конституции хотелось немного порадовать коллег, и мы решили испечь необычный торт», - сообщила начальник воспитательного отдела учреждения АК-159/20 майор юстиции Алтынгуль Мизамбекова.

    После торт разрезали и раздали по отделам сотрудникам учреждения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Пенитенциарная система Конституция
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