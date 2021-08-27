Торт в виде Конституции РК испекли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции женский коллектив учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области приготовил 10 -килограммовой торт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В учреждении минимальной безопасности сотрудники решили креативно подойди к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан.

«На выпечку торта ушел один день, он получился общим весом 10 кг, длиной 80 см, а ширина составила 50 см. В преддверии Дня Конституции хотелось немного порадовать коллег, и мы решили испечь необычный торт», - сообщила начальник воспитательного отдела учреждения АК-159/20 майор юстиции Алтынгуль Мизамбекова.

После торт разрезали и раздали по отделам сотрудникам учреждения.