Торнадо, крупный град и разрушительные ветра обрушились на юг США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Суровые погодные условия, включая торнадо, град и сильные порывы ветра, обрушились во вторник на южные районы США, в результате 11 млн человек в девяти штатах оказались под угрозой, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что несколько торнадо обрушились на южные штаты. Ожидалось, что больше всего пострадают жители северо-восточной Луизианы, центральной Миссисипи и юго-западной часть Алабамы, но сообщений о разрушениях не поступало.

Сильные порывы ветра и град были отмечены в городах Маскл Шолс в штате Алабама, Джэксоне, Виксбурге, Старквилле и Меридиане штата Миссисипи, юго-восточном Арканзасе и северном Теннесси.

По данным метеорологов, причиной суровых погодных условий стал сильный холодный фронт, который движется в восточном направлении с теплым влажным воздухом, способствуя возникновению многочисленных сильных гроз.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи призвало жителей готовиться к отключению электроэнергии и воздержаться от загородных поездок на личном автотранспорте.

Кадр из видео cbsnews.com



