Торговый дом Казахстана откроется в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку зарегистрирован Торговый дом Казахстана для наращивания объемов двусторонней торговли, расширения инвестиционных и торгово-экономических связей. Об этом собственному корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор Торгового дома, азербайджанский бизнесмен Руфат Рзаев.

«На встрече с послом Казахстана Сержаном Абдыкаримовым мне, как знающему казахстанский и азербайджанский рынки, было предложена идея создания Торгового дома Казахстана, поскольку такой структуры в АР ранее не было. Изучив все «за и против» решился на сотрудничество. Казахстан и Азербайджан имеют еще полностью нераскрытый большой потенциал для экономических отношений. Кроме того, в Нур-Султане уже работает Торговый дом Азербайджана», - сказал собеседник.

Отвечая на вопрос, что должно принести создание Торгового дома, он сказал, что в Азербайджане не так широко представлена казахстанская продукция, хотя в Казахстане производятся качественные товары. На первоначальном этапе на азербайджанском рынке продемонстрируем казахстанскую пищевую и сельскохозяйственную продукцию и товары народного потребления, а в последующем - легкой и текстильной промышленности.

Кроме того, собеседник отметил, что готовы оказывать содействие и информационное консультирование казахстанских предприятий по деловому климату и инвестиционным проектам в АР. Торговый дом может также вести работу по формированию предложений и рекомендаций для устранения торговых барьеров и улучшения условий ведения бизнеса в двух странах.

«Торговый дом Казахстана будет выступать в качестве диалоговой площадки для деловых кругов двух стран, организации презентаций товаров и услуг, выставок, бизнес-встреч. Также готовы помогать казахстанским партнерам в изучении спроса и предложения на их товары на азербайджанском рынке, в проверке рейтинговых оценок юридических лиц, компаний, заключении контрактов», - добавил Р. Рзаев.

«Сама идея была озвучена еще до пандемии, но понадобилось время для принятия решения, а также введение карантинных ограничений сдвинуло планы по открытию Торгового дома Казахстана. Но, несмотря на ограничения, продолжили работу в режиме видеовстреч с казахстанскими производителями и экспортерами и зарегистрировали юридическое лицо. После открытия прямых авиарейсов организуем приезд в Баку казахстанских поставщиков продукции и выставку товаров для азербайджанских партнеров и дистрибьютеров. Планируем создать сайт и страницы в соцсетях», - поделился планами на перспективу бизнесмен.

В заключение собеседник сказал, что по мере расширения своей деятельности Торговый дом Казахстана будет способствовать и поддерживать реализацию двусторонних проектов в сфере культуры, искусства, туризма, молодежи и спорта между РК и АР. Он приглашает в Торговый дом всех казахстанских предпринимателей, заинтересованных в осуществлении бизнеса, реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов в Азербайджане (координаты: рабочий телефон + 994 502 561 637, email: info@tradehouse-kz.az).