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    Торговый дом Азербайджана открылся в Нур-Султане

    25 Мая 2021, 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана открылся торговый дом Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что ранее состоялось открытие торгового дома Казахстана в Баку. Это начинание направлено на укрепление экономических связей между двумя государствами.

    «Сегодняшнее мероприятие можно назвать праздничным: 28 мая Азербайджан отметит 103-летие своей государственности, в преддверии такого знаменательного события мы открываем торговый дом Азербайджана. Авторами этой инициативы являются Президенты двух стран. Это первый в Казахстане и единственный торговый дом Азербайджана. Скоро мы планируем открыть филиалы в Актау и Алматы. В будущем намерены охватить все регионы Казахстана», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Казахстане Рашад Маммадов.

    По его словам, этот объект предоставит хорошие возможности для экспортеров Казахстана и Азербайджана. Казахстанцы теперь смогут напрямую покупать азербайджанские сладости и продукты питания, а также и другую продукцию.

    В свою очередь вице-министр энергетики РК Асет Магауов отметил, что несколько лет назад мы стали свидетелями открытия железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс.

    «Это, безусловно, придало новый импульс экономическому сотрудничеству стран Великого Шелкового пути. Главы двух государств дали поручение увеличить в два раза двусторонний товарооборот. Это соответствует духу братских двусторонних взаимоотношений. В прошлом году торговый оборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 170 млн долларов США. Этот торговый дом призван увеличить взаимный торговый оборот, так как Азербайджан и Казахстан являются не только братскими государствами, но и стратегическими партнерами», - сказал он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Экономика Азербайджан
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