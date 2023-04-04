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    Торговый автомат с мясом медведя появился в Японии

    4 Апреля 2023, 23:00

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии есть автоматы, продающие китовое мясо, консервированных улиток и съедобных насекомых. Теперь в ассортимент добавилась новая закуска – медвежатина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Как сообщает газета «Майнити Симбун», автомат с разными сортами медвежьего мяса появился на станции в городе Сэмбоку в предгорьях на севере главного японского острова Хонсю.

    250-граммовую упаковку медвежатины, жирной или постной, можно купить за 2200 йен (17 долларов США). Автомат установил один местный ресторан, и его руководство утверждает, что в неделю удается продать 10-15 упаковок.

    Сырье поступает от местных охотников, которые охотятся на японских черных медведей в близлежащих горах. Нет добычи - нет и пакетиков в автомате.

    Японский черный медведь, подвид гималайского, считается в мире видом, который нуждается в охране. Но в Японии их отстреливают - ограниченное количество, по лицензиям.

    Власти выдают лицензии на отстрел 12% от оценочного числа черных медведей, а их популяция в Японии оценивается примерно в 15 тысяч.

    Такое количество медведей представляет собой не только источник мяса, но и угрозу для людей. В префектуре Мияги, рядом с префектурой Акита, где расположен город Сэмбоку, с апреля по сентябрь медведи нападали на людей пять раз. Никто не погиб, но семь человек были ранены.

    Ученые говорят, что медведи все чаще выходят к населенным пунктам, потому что у них становится все меньше пищи в естественной среде обитания. Кроме того, определенную роль играет и постепенное обезлюдение сельских районов: звери смелее заходят в полупустые деревни - но люди им там все же встречаются.

    Япония лидирует в мире по числу торговых автоматов на душу населения. «Дзиханки», как называют их японцы, установлены повсюду, вплоть до самых глухих деревень.

    Появившись из Америки в 1960-х, они быстро завоевали популярность и стали важной частью торговой культуры. Их количество и разнообразие поражает приезжих.

    Автомат с медвежатиной в Сэмбоку был установлен еще в ноябре у входа на железнодорожную станцию, где останавливаются скоростные поезда «синкансен», и дорогое мясо покупают в основном пассажиры этих поездов.

    Медвежатина является в Японии, как и везде в мире, редким деликатесом. Владельцы автомата из местного ресторана говорят, что к ним уже обращались коллеги из окрестностей Токио.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Япония Мировые новости
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