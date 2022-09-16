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    Торговым сетям и производителям овощей выдали займы в Атырау

    16 Сентября 2022, 01:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Для стабилизации цен на социально значимые продукты и овощи СПК «Атырау» предоставила возмездные займы местным торговым сетям и производителям овощной продукции для пополнения оборотных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В рамках этих займов предприниматели обязуются в течение двух лет удерживать стабильные цены на ряд социально значимых продуктов и выращенные местными фермерами овощи.

    «В настоящее время в стабилизационный фонд области доставлено 3 тонны продовольственных товаров, в том числе 1 953 тонны сельскохозяйственной продукции. Этот объем обеспечит область до мая 2023 года. Сельскохозяйственная продукция, такая как картофель, лук, морковь, капуста, продается на четырех рынках города и в четырех торговых павильонах. Картофель реализуется также в 11 супермаркетах сети «Ярмарка», – сообщил директор департамента АО СПК «Атырау» Дмитрий Дю.

    Сегодня в специальных местах через стабилизационный фонд региона реализуется 18 наименований социально значимых продовольственных товаров по ценам в среднем на 21% процент ниже рыночных.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Экономика Атырау
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