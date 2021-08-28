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    Торговые бутики горели на Центральном рынке в Шымкенте

    28 Августа 2021, 01:21

    ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Пожар на площади 200 кв. м произошел на Центральном рынке в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

    «27 августа в 20 часов 22 минуты на пульт «101» поступило сообщение о загорании четырех торговых бутиков на территории ТОО «Центральный верхний рынок» по ул. Толе би в Шымкенте. По данному сообщению в 20 часов 23 минут были направлены силы и средства по вызову №1 БИС.

    К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 20 часов 27 минут установлено, что на территории рынка горела аптека, два продуктовых бутика и бутик бытовой химии. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

    К тушению пожара приступили в 20 часов 29 минут. В 20 часов 35 минут пожар локализован и в 21 часов 15 минут ликвидирован. Водоснабжение участков осуществлялось от пожарных гидрантов расположенных на территории объекта и ближайшего пожарного гидранта, расположенного по улице Толе би на расстоянии 100 м», - сообщила группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.

    Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.

    Всего привлечено 34 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС города,
    3 сотрудника и 1 единица техники филиала Центра медицины катастроф, 15 сотрудников и 5 единиц техники департамента полиции, 1 аварийная бригада службы энергетики.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент
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