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    Торгово-транспортная компания оштрафована на 4,9 миллиона тенге

    1 Апреля 2022, 09:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Торгово-транспортная компания оштрафована на 4,9 миллиона тенге за отказ выполнять предписание антимонопольного органа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

    По результатам анализа деятельности ТОО «Торгово-транспортная компания», входящей в группу АО «НАК «Казатомпром», антимонопольный департамент по Туркестанской области установил, что несмотря на то, что уставом компании вид деятельности по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок в рамках группы компаний «Казатомпром» определен как без получения прибыли, фактически товарищество, осуществляя этот вид деятельности, получала прибыль.

    На основании выявленных фактов антимонопольный орган по Туркестанской области направил предписание в отношении ТОО «Торгово-транспортная компания» об устранении нарушений конкурентного законодательства и исключения вида деятельности из устава по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок без получения прибыли в рамках группы национальной компании «Казатомпром».

    Однако торгово-транспортная компания отказалась от исполнения предписания, в результате чего антимонопольный департамент по Туркестанской области, в соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», наложил на товарищество административный штраф в размере 4 900 800 тенге.

    Административный штраф в полном объеме оплачен.

    Кроме того, решением Специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области от 29 марта 2022 года исковое заявление департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области о понуждении ТОО «Торгово-транспортная компания» исполнения предписания удовлетворено. Решение суда еще не вступило в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Суды Экономика Транспорт Регионы
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