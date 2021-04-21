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    Торгово-экономическую повестку казахстанско-французского сотрудничества обсудили в Париже

    21 Апреля 2021, 19:33

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В Париже посол Казахстана Жан Галиев провел встречу с министром-делегатом по внешней торговле и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции, сопредседателем казахстанско-французской Межправительственной комиссии Франком Риестером и членами его кабинета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Подчеркивая доверительный характер стратегического партнерства между двумя странами, дипломаты обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения двусторонней торгово-экономической повестки. Так, в конце апреля в Париже планируется проведение 14-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором примет участие её сопредседатель с казахстанской стороны Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

    В свою очередь, Ф. Риестер посетит нашу страну уже в середине мая в сопровождении делегации французских бизнесменов, заинтересованных в установлении взаимовыгодного партнерства с казахстанскими компаниями.

    Подготовка этих визитов и актуальные вопросы французских компаний в Казахстане предметно обсудили на встрече посла с директором кабинета министра-делегата Люси Муньезой.

    Казахстанский дипломат выразил уверенность, что, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, торгово-экономические связи двух стран будут и далее расширяться. Ожидается, что по итогам взаимных визитов будет объявлено о новых совместных проектах, в том числе в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, цифровые технологии и возобновляемые источники энергии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Франция
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