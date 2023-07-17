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    Торговля углем без посредников - «карманные» биржи ликвидируют в Казахстане

    17 Июля 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практика реализации угля через сеть посредников, аффилированных с угольными разрезами, до сих пор находит свое продолжение. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

    Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы (до 3 млн тонн, или до 71% от годового объема отгрузки) реализуются в течение нескольких минут не меняющемуся в течение нескольких лет ограниченному числу поставщиков (от 2 до 17).

    Эти сделки не обеспечены ни оплатой, ни отгрузкой угля, также такие посредники не имеют соответствующею инфраструктуру (склады, погрузочно-разгрузочная техника и прочее). Далее посредники реализуют уголь с надбавкой, которые доходят до 100 %.

    К примеру, в декабре 2022 года ТОО «Халык Комир» через товарную биржу АО «ТБ «Каспий» от АО «Каражыра» закупает уголь в объеме 120 тыс. тонн по средневзвешенной цене 6500 тг/тонн и осуществляет перепродажу за 12 595 тг/тонн.

    В этой связи, Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) приняло Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке угля, где предусмотрено увеличение доли биржевых торгов до 50%, реализуемых напрямую угольным тупикам, имеющих соответствующую инфраструктуру, без участия непродуктивных посредников.

    Кроме того, в целях устранения карманных бирж, ориентированных на крупный бизнес и обеспечивающих реализацию угля посредникам, АЗРК проводится работа по лишению лицензий на занятие биржевой торговли.

    Так, в связи с нарушением законодательства о товарных биржах, АЗРК возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, ликвидировано 6 товарных бирж из которых 4 на добровольной основе перед проверкой и 2 по решению суда.

    Подробнее в годовом отчете Агентства за 2022 год.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Промышленность Биржи АЗРК Уголь
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