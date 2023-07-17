Торговля углем без посредников - «карманные» биржи ликвидируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практика реализации угля через сеть посредников, аффилированных с угольными разрезами, до сих пор находит свое продолжение. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы (до 3 млн тонн, или до 71% от годового объема отгрузки) реализуются в течение нескольких минут не меняющемуся в течение нескольких лет ограниченному числу поставщиков (от 2 до 17).

Эти сделки не обеспечены ни оплатой, ни отгрузкой угля, также такие посредники не имеют соответствующею инфраструктуру (склады, погрузочно-разгрузочная техника и прочее). Далее посредники реализуют уголь с надбавкой, которые доходят до 100 %.

К примеру, в декабре 2022 года ТОО «Халык Комир» через товарную биржу АО «ТБ «Каспий» от АО «Каражыра» закупает уголь в объеме 120 тыс. тонн по средневзвешенной цене 6500 тг/тонн и осуществляет перепродажу за 12 595 тг/тонн.

В этой связи, Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) приняло Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке угля, где предусмотрено увеличение доли биржевых торгов до 50%, реализуемых напрямую угольным тупикам, имеющих соответствующую инфраструктуру, без участия непродуктивных посредников.

Кроме того, в целях устранения карманных бирж, ориентированных на крупный бизнес и обеспечивающих реализацию угля посредникам, АЗРК проводится работа по лишению лицензий на занятие биржевой торговли.

Так, в связи с нарушением законодательства о товарных биржах, АЗРК возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, ликвидировано 6 товарных бирж из которых 4 на добровольной основе перед проверкой и 2 по решению суда.

Подробнее в годовом отчете Агентства за 2022 год.