Торговля людьми и принудительный труд вовсе не миф - эксперт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Помощь гражданам Казахстана и иностранцам, ставшими жертвами торговли людьми, сексуальной эксплуатации, принудительного труда, оказывают в таразском общественном объединении «Болашаққа жаңа қадам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как это происходит, в интервью корреспонденту информагентства сообщила директор ООИ «Болашаққа жаңа қадам», Роза Калдыбекова.

- Роза Мадияровна, неужели в наше время еще существуют такие понятия, как принудительный труд и рабство?

- Как это ни прискорбно, но сексуальная эксплуатация, принудительный труд, рабство - это не миф, а жестокая реальность нашего, казалось бы, продвинутого XXI века. Распространению преступных посягательств на свободу личности поспособствовали и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, и повсеместная инфляция, усугубившие проблему работорговли, создавшие опасность для социально уязвимых групп, особенно мигрантов, лиц без документов, определенного места жительства. Торговля людьми сегодня является глобальной проблемой, эксплуатируют людей для получения прибыли. Все эти явления, равно как и сексуальное рабство, имеет трансграничный, региональный или местный характер. И в нашей стране такие случаи еще встречаются.

- Каковы цели и задачи создания приюта «Болашаққа жаңа қадам»?

- В созданном нами в Таразе приюте для жертв торговли людьми работают квалифицированные специалисты, их основной задачей остается обеспечение юридической, медицинской, социальной, психологической и другой помощи. В такой помощи нуждаются люди, оказавшиеся в положении трудовой эксплуатации. С ними проводится консультирование, диагностика, коррекция. Обязательно ведется работа по профилактике синдрома эмоционального выгорания, потому что такие люди прошли через многие жизненные испытания, тяготы, и их эмоциональный фон, естественно, истощен. Восстанавливаются также коммуникации с родственниками и близкими, проводятся телефонные переговоры, организуются встречи с родными.

- Как оснащен приют?

- Поступивших в приют обеспечиваем всем необходимым, предметами личной гигиены, сезонной одеждой и обувью. Установлен телевизор, есть кабельное телевидение, собрана библиотека, имеется бытовая техника. Стараемся создать человеческие, комфортные условия для пребывания в приюте. Во дворе - крытая металлическая беседка со столом для отдыха и встреч. В здании приюта мы провели текущий ремонт, обустроили две отдельные комнаты для мужчин и женщин, с учетом гендерного различия. В приюте оборудован медицинский уголок, где старшая медсестра Лола Касымова ежедневно проводит осмотр жильцов приюта, имеющих проблемы со здоровьем.

По просьбе наших партнеров ОФ «Общественная позиция» и департамента полиции Жамбылской области мы оказали помощь во временном размещении гражданина Узбекистана и шестерых граждан Таджикистана. Сегодня не каждая жертва сексуальной эксплуатации, принудительного труда, рабства готова защищать свои права и бороться. Многие из них не хотят подавать в суд на бывших «хозяев», поскольку напуганы и не желают проходить через судебные процедуры.

Торговля людьми сулит большую прибыль, и «рабовладельцы» защищают ее всеми путями, идя на риск.

- Можете привести конкретные примеры?

- К примеру, в наш приют обратился 51-летний Алексей, отчаявшийся и потерявший надежду на лучшую жизнь. Когда-то он допустил в своей жизни большую ошибку, потерял квартиру, автомашину, начал пить, занялся попрошайничеством. В лучшие для себя дни находил временную работу, но затем снова возвращался к старому. Сейчас он хочет вернуть свои заработанные за пять с половиной месяцев деньги, когда он работал конюхом у некоего «Асхата» на фазенде в Жуалынском районе Жамбылской области.

Ежемесячно хозяин обещал платить 40 тыс. тенге, предоставляя бесплатное проживание, питание. На деле условия жизни оказались отвратительными, питание было скудным, рабочий день продолжался до глубокой ночи, оплаты за свой труд он не видел.

Кроме того, его заставляли убирать затвердевший навоз, особенно тяжело это было в зимних условиях. В результате Алексей заболел. Но, несмотря на высокую температуру и кашель, продолжал трудиться. В середине декабря прошлого года его, ослабевшего, с высокой температурой, привезли в Тараз и бросили в районе «Атшабар» с 800 тенге в кармане. Ему было совсем плохо, и прохожие вызвали скорую помощь. При обследовании врачи установили подозрение на ковид - КТ показала поражение легких 50%. Однако врачи сумели его выходить и поставить на ноги.

После выписки из больницы Алексей обратился к нам, и мы взяли его под свою опеку. Сейчас он восстановился физически, окреп морально, готов к нормальной человеческой жизни. И даже мечтает найти хорошую женщину и создать семью.

Наша цель и задача в этой ситуации - помочь этому человеку воплотить мечту, помочь с трудоустройством, вернуть заработанные деньги, подобрать арендное жилье. Алексей говорит, что никогда не стоит доверять незнакомым людям, приглашающим на работу в какие-то отдаленные фазенды. Утверждает, что легко, в принципе, оказаться в подобной ситуации.

Несколько слов о другой истории. Николай, мужчина в годах, стал жертвой мошенников, по вине которых попал в трудовое рабство, лишился пенсионной карточки. И в конечном итоге оказался запертым в одном из аулов Жамбылского района. Спустя время ему удалось бежать, и он обратился за помощью к нам. После восстановления здоровья, проведения медицинских процедур и полной реабилитации Николай определен в Таразский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Наши подопечные не теряют связи с нами. Мы, со своей стороны, продолжаем отслеживать их судьбы, по возможности навещаем.

- Роза Мадияровна, вы упомянули о партнерах объединения. Несколько слов о сотрудничестве с ними…

- Большую работу по профилактике трудового рабства проводим совместно с нашими партнерами. Это руководители ОФ «Общественная позиция» Асия Калиева и Светлана Кошелекова. Это и сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области. Искренняя благодарность президенту ОФ «Родник» Нине Балабаевой за плодотворное сотрудничество по обмену опытом работы с жертвами торговли людьми.

По итогам сотрудничества вырабатываются методические рекомендации по организации информационной, правовой работы и недопущению трафика людей. Наша совместная цель - правоохранительных, государственных органов и общественности - положить конец такому позорному явлению, как эксплуатация, торговля людьми, сказать нет всем формам насилия, обеспечить равный доступ к правосудию для всех граждан.