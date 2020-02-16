Торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла до $21 296 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-декабре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 21 296 млн долларов США, что на 5,7% больше, чем в январе-декабре 2018 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Экспорт составил 6317,2 млн долларов США (увеличился на 4,5%), импорт – 14978,8 млн долларов США (увеличился на 6,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большая часть приходится на Российскую Федерацию – 92,4%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%.



