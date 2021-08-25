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    Торговал наркотиками возле сауны мужчина в Уральске

    25 Августа 2021, 17:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции задержали жителя Уральска за сбыт наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в одной из саун города, расположенной по улице Багбан, был задержан 61-летний мужчина, который незаконно сбыл пакетик с веществом растительного происхождения.

    Согласно заключению эксперта изъятое вещество является марихуаной высушенной весом 4,02 грамма.

    По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконный сбыт наркосодержащих средств). Задержанный водворен в ИВС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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