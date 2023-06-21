Торегали Тореали получил еще трое суток ареста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Певец Торегали Тореали получил дополнительные трое суток ареста за невыполнение законного требования полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Алматинского городского суда, административное дело в отношении артиста было рассмотрено по статье 613 части 1 КоАП.

«Судом установлено, что 14 июня гражданин А. (фамилия артиста - прим.ред), управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, не выполнил законные требования полиции об остановке транспортного средства. В судебном заседании правонарушитель частично подтвердил факты, изложенные в материалах дела. Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного вышеуказанной статьей КоАП, и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 3 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - проинформировали в пресс-службе горсуда.

Ранее казахстанский певец постановлением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Кроме того, в отношении артиста зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».

Младшая сестра певца Торегали Тореали Дина Тореали ранее высказалась о задержании брата.