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    Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге

    2 Октября 2022, 19:57

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Кегенский районный суд Алматинской области сообщает, что в отношении Торегали Тореали назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением суда в отношении Торегали Алиханова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 293 (хулиганство) назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге. Порядок применения данной меры пресечения четко изложен в УК и УПК», - сообщили в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области.

    28 сентября на территории Национального парка «Кольсайские озера», расположенного в Кегенском районе Алматинской области, произошел конфликт между певцом Торегали Тореали и гидом. Видео появилось в соцсетях.

    Позже известного казахстанского исполнителя задержали и поместили в ИВС. Находясь в изоляторе временного содержания, Торегали Тореали поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Судебный процесс МВД РК Торегали
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