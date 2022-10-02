Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Кегенский районный суд Алматинской области сообщает, что в отношении Торегали Тореали назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением суда в отношении Торегали Алиханова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 293 (хулиганство) назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге. Порядок применения данной меры пресечения четко изложен в УК и УПК», - сообщили в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области.

28 сентября на территории Национального парка «Кольсайские озера», расположенного в Кегенском районе Алматинской области, произошел конфликт между певцом Торегали Тореали и гидом. Видео появилось в соцсетях.

Позже известного казахстанского исполнителя задержали и поместили в ИВС. Находясь в изоляторе временного содержания, Торегали Тореали поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае.