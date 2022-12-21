Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-18-20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Топ-клуб хочет купить четырех звезд ЧМ-2022 по футболу

    21 Декабря 2022, 22:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Английский «Челси» заинтересован сразу в нескольких футболистах, проявивших себя на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тренерский штаб лондонского клуба интересуется четырьмя игрокамем: вратаря загребского «Динамо» и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, полузащитником «Брайтона» и сборной Аргентины Алексисом Мак Аллистером, хавбеком «Ювентуса» и сборной Франции Адриеном Рабьо и нападающим ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

    «Челси» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Челси» проиграл четыре последних матча во всех турнирах, не забив при этом ни одного мяча.


    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Победитель турнира «Super Bol 1 на 1» Абзал Аскаров поедет на финал Лиги чемпионов UEFA 2023
    Встретили как героев – футбольная сборная Марокко вернулась домой
    Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
    Криштиану Роналду принял решение о своем будущем после провала на ЧМ-2022
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров