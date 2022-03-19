ТОП-5 рекомендаций психолога, как пережить долгие выходные без стресса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский психолог Дмитрий Агапов поделился рекомендациями, как не получить стресс после длительных выходных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам психолога, длительные выходные случаются нечасто. Но при этом выбивают из привычного ритма, и выход на работу после них становится стрессовой ситуацией. Избежать этого можно, если следовать некоторым рекомендациям.

1.Важно сохранить привычный режим сна и бодрствования. Психолог рекомендует проснуться в обычное для вас время, максимум на час позже. Тогда не придется заново восстанавливать режим после праздничных дней.

2. Отдыхать качественно. Отдых можно делить на активный и пассивный. Активный заключается в смене деятельности – и это лучший вариант. Если всю неделю работали умственно, в выходные переходите на физическую деятельность. И наоборот. Важно в отдыхе выделять время только для себя. Пассивный отдых тоже должен быть. Найти время почитать книгу, посмотреть фильм и так далее. Плохо, когда пассивному отдыху посвящен весь выходной день. Возникнет ощущение усталости и бездарно проведенного времени.

3.Составить план на выходные. Д.Агапов считает, что, когда нет плана – человек теряется. Ведь перед ним не поставили задачу, а дали свободу. Действует импульсивно, включаются стереотипные вещи. Причем в плане нужно указывать конкретную дату и время. Самое сложное – не отступить от намеченного. Психологи добавил, что при планировании выходного дня важно, чтобы сроки были не жесткими, а мягкими. Это позволит не создавать напряжение и нервозность.

4. Важно иметь хобби – то, что делается по желанию, без принуждения, от чего человек получает удовольствие. По словам психолога, у многих людей нет увлечения, и они не знают, что им интересно и чем хотят заниматься. Нужно развивать свою систему интересов. Пробовать что-то новое, хотя бы немного привлекательное для вас. Возможно, что новое занятие разочарует, но может и стать хобби.

5. Уметь наслаждаться моментом. Д.Агапов говорит, что проблема многих заключается в неумении проживать момент, получать удовольствие. Если пьете кофе – пейте кофе и более ничего. Читаете книгу – отбросьте все мысли. Если смотрите фильм, то не листайте соцсети. Не нужно смешивать деятельность. Нужно наслаждаться моментом, проживать его здесь и сейчас.

«Если сделать выходные насыщенными, удовлетворить потребность в отдыхе, не нарушать режим, то и выход на работу не будет казаться трагедией, организму не понадобятся дополнительные силы на преодоление стресса», - резюмировал психолог.