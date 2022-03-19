ТОП-5 рекомендаций психолога, как пережить долгие выходные без стресса
По словам психолога, длительные выходные случаются нечасто. Но при этом выбивают из привычного ритма, и выход на работу после них становится стрессовой ситуацией. Избежать этого можно, если следовать некоторым рекомендациям.
1.Важно сохранить привычный режим сна и бодрствования. Психолог рекомендует проснуться в обычное для вас время, максимум на час позже. Тогда не придется заново восстанавливать режим после праздничных дней.
2. Отдыхать качественно. Отдых можно делить на активный и пассивный. Активный заключается в смене деятельности – и это лучший вариант. Если всю неделю работали умственно, в выходные переходите на физическую деятельность. И наоборот. Важно в отдыхе выделять время только для себя. Пассивный отдых тоже должен быть. Найти время почитать книгу, посмотреть фильм и так далее. Плохо, когда пассивному отдыху посвящен весь выходной день. Возникнет ощущение усталости и бездарно проведенного времени.
3.Составить план на выходные. Д.Агапов считает, что, когда нет плана – человек теряется. Ведь перед ним не поставили задачу, а дали свободу. Действует импульсивно, включаются стереотипные вещи. Причем в плане нужно указывать конкретную дату и время. Самое сложное – не отступить от намеченного. Психологи добавил, что при планировании выходного дня важно, чтобы сроки были не жесткими, а мягкими. Это позволит не создавать напряжение и нервозность.
4. Важно иметь хобби – то, что делается по желанию, без принуждения, от чего человек получает удовольствие. По словам психолога, у многих людей нет увлечения, и они не знают, что им интересно и чем хотят заниматься. Нужно развивать свою систему интересов. Пробовать что-то новое, хотя бы немного привлекательное для вас. Возможно, что новое занятие разочарует, но может и стать хобби.
5. Уметь наслаждаться моментом. Д.Агапов говорит, что проблема многих заключается в неумении проживать момент, получать удовольствие. Если пьете кофе – пейте кофе и более ничего. Читаете книгу – отбросьте все мысли. Если смотрите фильм, то не листайте соцсети. Не нужно смешивать деятельность. Нужно наслаждаться моментом, проживать его здесь и сейчас.
«Если сделать выходные насыщенными, удовлетворить потребность в отдыхе, не нарушать режим, то и выход на работу не будет казаться трагедией, организму не понадобятся дополнительные силы на преодоление стресса», - резюмировал психолог.